Heutzutage leben allerdings immer mehr Paare in einem Konkubinat, also einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft zweier Personen. Wie die Erklärung schon sagt, ist die Beziehungsform allerdings nur «ähnlich», was ein entscheidender Faktor ist. Der Konkubinatspartner ist nämlich im Falle des Todes nicht automatisch erbberechtigt. Umso mehr sollten Vorkehrungen frühzeitig und schriftlich vorgenommen werden. Konkubinats-Paare profitieren von dem revidierten Erbrecht aus 2023, das mehr Spielraum beim Pflichtteilsrecht erlaubt, wodurch der Partner anhand der freien Quote besser begünstigt werden können. Allenfalls lohnt sich der Abschluss einer Lebens- oder Todesfallversicherung, um den Konkubinatspartner zusätzlich zu begünstigen.