Wofür geben Sie heute gerne Geld aus?

Da ich wie eine Nomadin lebe, gebe ich viel Geld für Reisen aus. Am liebsten reise ich nach Afrika und Asien. Sansibar ist meine zweite Heimat geworden. Einige Male habe ich in Indonesien als Hundesitterin gearbeitet. Dafür bekommt man kein Geld, aber man darf gratis in den Villen der Hundebesitzer wohnen. Gerade bin ich für drei Monate auf Lipari, um zu schreiben.