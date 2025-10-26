Ettlin ist nicht der Einzige, bei dem die vom Nationalrat anvisierte Befristung für Bauchschmerzen sorgt. Eine auf nur drei Jahre befristete Erhöhung könne zu erheblichen Mehrkosten für die Wirtschaft führen, ohne dass eine nachhaltige AHV-Finanzierung gewährleistet wäre, moniert die Kommission in einer Mitteilung. Von rechter Seite hört man zudem, dass einmal erhöhte Mehrwertsteuer später sowieso vom Provisorium zum Providurium würde.