Ein dritter Insider sagte, Apollo werde womöglich noch nicht im ersten Schritt auf eine Mehrheit kommen, sondern erst später im Prozess. Das Management des Klubs solle an Bord bleiben, Gil Marin und Cerezo würden sich nicht von allen Anteilen trennen. Die Verhandlungen könnten auch noch scheitern, betonten alle drei Insider. Apollo habe bis Mitte Oktober Zeit, um die Verhandlungen abzuschliessen.