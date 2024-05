Auf der Aktionärsversammlung Ende April hatte Baloise-Verwaltungsratspräsident Thomas von Planta erklärte, das Unternehmen sei mit der Kursentwicklung im Jahresverlauf nicht zufrieden. Unwetterschäden hatten dem Versicherer das Ergebnis 2023 verhagelt. Aber auch im langfristigen Vergleich hinkt die Kursentwicklung der Konkurrenz deutlich hinterher. Während Baloise in den vergangenen fünf Jahren an der Börse rund elf Prozent an Wert verlor, legte der europäische Versicherungsindex rund 29 Prozent zu, der der Rivale Zurich gar 45 Prozent.