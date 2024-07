Mehrheitseigentümer von Fressnapf bleibt Firmengründer Torsten Toeller, wie Cinven am Donnerstagabend mitteilte. Cinven hatte kurz nach der Übernahme von Arcaplanet im Jahr 2022 die Fressnapf-Tochter MaxiZoo Italia übernommen, im Zuge dessen bekam Fressnapf eine Minderheitsbeteiligung an Arcaplanet. Nun gibt Cinven das vergrösserte Unternehmen mit 560 Filialen und 700 Millionen Euro Umsatz nach zwei Jahren an den Geschäftspartner ab.