Grund dafür seien die gegenwärtigen Marktturbulenzen, berichtet die "Financial Times". Für die Neuemission werde nicht mehr das erste Halbjahr 2022 anvisiert. Geplant sei der Börsengang im Herbst 2022 oder Anfang 2023.

CVC peilt den Gang aufs Parkett bei Euronext in Amsterdam an. Von CVC war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. CVC ist als Investor der Formel 1 bekanntgeworden und war im vergangenen Jahr bei der Vermarktungsgesellschaft der spanischen Fußball-Liga eingestiegen. In Deutschland ist CVC an der Parfümeriekette Douglas beteiligt.

