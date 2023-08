EQT kündigte am Donnerstagabend ein Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre über 16 Euro je Aktie an, mit dem das Nürnberger Unternehmen mit 2,72 Milliarden Euro bewertet wird. Das Geld für die Offerte - bis zu 584 Millionen Euro - kommt von Suse. Die Firma soll einer Vereinbarung mit EQT zufolge eine Sonderdividende zahlen, die genau so hoch ausfällt, dass ihr Mehrheitsaktionär die anderen Anteilseigner dafür herauskaufen kann. Suse soll dazu bis zu einer halben Milliarde Euro zusätzliche Schulden aufnehmen.