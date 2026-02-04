KKR hatte 2020 zunächst ​die Mehrheit an Wella vom US-Konzern Coty ‌übernommen und im ‍Dezember 2025 die restlichen Anteile erworben. Coty profitiert jedoch ​weiterhin von einem Ausstieg: Dem Konzern stehen 45 Prozent der Erlöse aus einem Börsengang oder ‌Verkauf zu, sobald KKR ⁠eine bestimmte Rendite erzielt hat. ‌Zu Wella gehören neben den gleichnamigen Friseurprodukten auch Marken wie ‍OPI, ghd und Clairol. Das Unternehmen unterhält ein grosses Forschungszentrum in Darmstadt.