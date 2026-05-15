Der britische Nahrungsmittelriese Unilever hatte sein Eiscreme-Geschäft unter dem Namen ​Magnum Ice Cream Company abgespalten und an die Amsterdamer ​Börse gebracht. In Deutschland werden die Produkte ​unter der Dachmarke Langnese verkauft, in Österreich unter Eskimo. Magnum sieht sich mit einem ‌Anteil von 21 Prozent als Weltmarktführer bei Speiseeis, vor Froneri, dem Joint Venture von Nestle und dem Finanzinvestor PAI Partners, das auf elf ​Prozent kommt. ​Der globale Eiscreme-Markt wird auf ⁠87 Milliarden Dollar geschätzt.