Unter anderem Blackstone und CD&R dächten über Übernahmeofferten für den Hersteller von Marken wie «Magnum», «Cornetto» und «Ben & Jerry's» nach, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Sie wollten vor einer Entscheidung aber abwarten, wie sich Magnum in der wichtigen Sommersaison schlägt, und die weitere Entwicklung des Aktienkurses beobachten.
Der britische Nahrungsmittelriese Unilever hatte sein Eiscreme-Geschäft unter dem Namen Magnum Ice Cream Company abgespalten und an die Amsterdamer Börse gebracht. In Deutschland werden die Produkte unter der Dachmarke Langnese verkauft, in Österreich unter Eskimo. Magnum sieht sich mit einem Anteil von 21 Prozent als Weltmarktführer bei Speiseeis, vor Froneri, dem Joint Venture von Nestle und dem Finanzinvestor PAI Partners, das auf elf Prozent kommt. Der globale Eiscreme-Markt wird auf 87 Milliarden Dollar geschätzt.
Froneri - bekannt für Marken wie Häagen-Dazs, Mövenpick und Schöller - war bei einer Finanzierungsrunde im Oktober mit 15 Milliarden Euro bewertet worden. Das Unternehmen gilt als profitabler. Magnum kam demgegenüber am Donnerstag auf einen Börsenwert von acht Milliarden Euro. Unilever hält noch 19,9 Prozent der Anteile, will sich aber binnen fünf Jahren davon trennen.
(Reuters)