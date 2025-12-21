Die Clearwater-Aktionäre erhielten für 24,55 Dollar je Aktie, teilten die Firmen am Sonntag mit. Zuvor hatten Insider berichtet, die Vereinbarung sei am späten Samstag unterzeichnet worden.
Clearwater aus Boise im US-Bundesstaat Idaho stellt Software her, mit der Unternehmen ihre Anlageportfolios verwalten. Vergangene Woche war der aktivistische Investor Starboard Value mit fast fünf Prozent bei Clearwater eingestiegen. Clearwater war 2021 zu einer Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar an die Börse gegangen und hat nach Daten von LSEG derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,5 Milliarden Dollar. Zum IPO 2021 hielten Permira und Warburg Pincus Mehrheitsanteile an Clearwater, die sie über die Jahre abbauten.
(Reuters)