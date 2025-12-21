Clearwater aus Boise im US-Bundesstaat Idaho stellt Software her, mit der Unternehmen ihre ​Anlageportfolios verwalten. Vergangene Woche war der ‌aktivistische Investor Starboard ‍Value mit fast fünf Prozent bei Clearwater eingestiegen. Clearwater war ​2021 zu einer Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar an die Börse gegangen und hat ‌nach Daten von ⁠LSEG derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,5 ‌Milliarden Dollar. Zum IPO 2021 hielten Permira und Warburg ‍Pincus Mehrheitsanteile an Clearwater, die sie über die Jahre abbauten.