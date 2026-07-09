Private-Equity-Firmen wie EQT, Advent und KKR ⁠hätten ein Auge auf den Diagnostikkonzern Qiagen geworfen, berichtete die ‌Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter ‌Berufung auf mit ​der Angelegenheit vertraute Personen. Die Agentur hatte bereits im Januar berichtet, dass das Dax-Unternehmen mit Sitz im niederländischen Venlo neben anderen ‌strategischen Optionen auch einen möglichen Verkauf prüfe. Dazu habe Qiagen mit mehreren möglichen Käufern gesprochen, ​darunter strategischen Investoren aus den ​USA.

An der Börse ​schossen Qiagen-Aktien um mehr als elf Prozent in ‌die Höhe und waren damit grösster Gewinner im Leitindex Dax. In den vergangenen Jahren ​hatte ​es immer ⁠wieder Spekulationen über eine Fusion ​oder einen Verkauf ⁠des Diagnostikkonzerns gegeben. 2020 war die ‌milliardenschwere Übernahme durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher am Widerstand der Qiagen-Aktionäre gescheitert.

(Reuters)