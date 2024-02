Mehr als 12,6 Milliarden Euro an Krediten und Anleihen, die von Unternehmen des Landes ausgegeben wurden, sind notleidend - 13 Mal mehr als in Italien, wie aus von Bloomberg News zusammengestellten Daten hervorgeht. Dies deutet auf ein grösseres Problem hin: Laut einem Bericht der Beratungsfirma Alvarez & Marsal sind in Deutschland derzeit rund 15 % der Unternehmen in Schwierigkeiten, die höchste Quote in Europa.