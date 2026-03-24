Ungenaue Berichte ans Parlament

Einnahmen aus Nebentätigkeiten müssen Bundesangestellte unter gewissen Umständen abgeben. Das EPA ist einverstanden, die Richtlinie zur Vorgabe zu ergänzen und Klarheit zu schaffen. Es werde aber kaum möglich sein, festzustellen, ob eine Tätigkeit vollständig in der Arbeitszeit erbracht worden sei oder nicht.