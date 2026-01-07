Die Finanzkontrolle sieht den Grund dafür in den zersplitterten Strukturen und mangelnder Abstimmung unter den Beteiligten. Teil der ersten Säule sind neben der AHV die Invalidenversicherung (IV) sowie Ergänzungsleistungen (EL) und Erwerbsersatz (EO). Während die strategische Steuerung beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) liegt, übernehmen über hundert Durchführungsstellen das Operative. Dazu gehören die kantonalen AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen sowie die Verbandsausgleichskassen und die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS).