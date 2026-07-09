Aktien laufen weiterhin gut

Das gute Ergebnis im ersten Halbjahr hat auch mit einer starken Performance im Juni zu tun. Die Pensionskassen-Experten der UBS melden am Donnerstag eine durchschnittliche Rendite von 1,11 Prozent. Die Rendite seit Jahresbeginn liege damit nun bei plus 4,35 Prozent, heisst es im aktuellen Bericht zur Pensionskassen-Performance von über 300 Schweizer Pensionskassen.