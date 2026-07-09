Laut dem WTW Pension Index konnte damit der schlechte Jahresstart kompensiert werden. Haupttreiber der Erholung war laut einer Mitteilung vom Donnerstag die starke Anlageperformance. Zudem seien zeitgleich die Pensionsverpflichtungen weitgehend stabil geblieben.
Konkret stieg der WTW Pension Index im zweiten Quartal 2026 um mehr als 6 Prozent von 123,5 Prozent auf 130,2 Prozent. Dies entspreche einer «signifikanten Verbesserung» der Pensionsbilanzen der Unternehmen.
Der Pensionskassenindex stellt die quartalsweise Entwicklung des sogenannten Ausfinanzierungsgrads dar und ist eine alternative Bewertung zum ansonsten meist verwendeten Deckungsgrad der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen.
Aktien laufen weiterhin gut
Das gute Ergebnis im ersten Halbjahr hat auch mit einer starken Performance im Juni zu tun. Die Pensionskassen-Experten der UBS melden am Donnerstag eine durchschnittliche Rendite von 1,11 Prozent. Die Rendite seit Jahresbeginn liege damit nun bei plus 4,35 Prozent, heisst es im aktuellen Bericht zur Pensionskassen-Performance von über 300 Schweizer Pensionskassen.
Gut gelaufen im Juni seien erneut die Anlageklassen Aktien weltweit und Aktien Schweiz. Eher einen schweren Stand hatten direkte und indirekte Immobilienanlagen und Anleihen.
(AWP)