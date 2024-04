Schweizer legen eher konservativ an

Herr und Frau Schweizer gehen mit ihrem Ersparten vorsichtig um und vertrauen es ihrer Hausbank an. So ist das klassische Privatkonto unter den Befragten am verbreitetsten, obwohl es eigentlich gar keine richtige Anlageform ist. 91 Prozent aller Umfrageteilnehmenden gaben an, zumindest einen Teil Ihres Geldes darauf zu deponieren. Auf Rang zwei folgt dann mit 84 Prozent das Sparkonto, auf dem das Guthaben in der Regel besser verzinst ist. Diese Differenz erklärt Moneyland-Geschäftsführer Benjamin Manz (42) mit Unwissen: «Vielen Bankkundinnen und -kunden ist der Unterschied zwischen einem Privat- und einem Sparkonto nicht bekannt. Das Privatkonto eignet sich vor allem als Lohnkonto für den täglichen Zahlungsverkehr, nicht aber als Geldanlage.»