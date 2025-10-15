«Die Abschreibung war Teil eines Gesamtpakets zur Stabilisierung der Credit Suisse durch eine Fusion mit der UBS, die ausserordentliche staatliche Unterstützungsmassnahmen erforderte», teilte die Finma als Begründung für die Berufung mit. Die Abschreibung der AT1-Anleihen war international auf scharfe Kritik gestossen, da die Aktionäre der Credit Suisse – die in der Rangfolge eigentlich nach den Anleihegläubigern stehen – im Rahmen der Übernahme Aktien der UBS erhielten, während die AT1-Investoren leer ausgingen. Gegen die Verfügung hatten rund 3000 Anleger geklagt.