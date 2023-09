Die Bank von England (BoE) rückt aus Sicht der Finanzmärkte an den Zinsgipfel heran. An den Terminmärkten wurde am Freitag die Wahrscheinlichkeit auf 69 Prozent taxiert, dass die Währungshüter am 21. September noch einen Schritt nach oben machen werden: Mit einer Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt würde das Zinsniveau damit auf 5,50 Prozent steigen. Dass es danach bis Ende des Jahres noch weiter nach oben geht, gilt als weniger wahrscheinlich. Die Chancen dafür werden nur auf 46 Prozent taxiert.