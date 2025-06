Die Auktion der 30-jährigen US-Anleihen am Donnerstag rückt nun besonders in den Fokus. Einige Analysten rechnen mit einer schwächeren Nachfrage - auch weil Anleihen mit sehr langer Laufzeit weltweit derzeit weniger gefragt sind. Dies hat zu einem Anstieg der Renditen geführt: Bei den 30-jährigen US-Anleihen erreichte sie im Mai mit 5,16 Prozent den höchsten Stand seit gut anderthalb Jahren. Investoren verlangen also höhere Risikoaufschläge, was es für die US-Regierung teuer macht, sich am Kapitalmarkt Geld zu leihen. «Die 30-jährige Anleihe ist das Aushängeschild für alle fiskalischen Sorgen des Marktes», sagt BNP-Experte Dhingra.