Die französische Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach Einschätzung von Finanzminister Roland Lescure voraussichtlich stärker wachsen als gedacht. Die Wachstumsprognose der Regierung von 0,7 Prozent werde höchstwahrscheinlich übertroffen, sagte Lescure am Sonntag dem Fernsehsender LCI.
«Ich denke, wir werden mindestens 0,8 Prozent erreichen.» Nur bei einem sehr schlechten vierten Quartal, von dem er nicht ausgehe, könne das Wachstum noch unter 0,8 Prozent fallen. Die Wirtschaft der zweitgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone war im dritten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen, wie endgültige Daten des Statistikamtes Insee im November zeigten.
Die Bundesregierung rechnet für Deutschland nach zuletzt zwei Jahren mit schrumpfender Wirtschaftsleistung 2025 mit einem mageren Wachstum von 0,2 Prozent.
(Reuters)