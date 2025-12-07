«Ich denke, wir werden mindestens 0,8 Prozent erreichen.» Nur bei einem sehr schlechten vierten Quartal, von dem er nicht ausgehe, könne das Wachstum noch unter 0,8 Prozent fallen. Die Wirtschaft der zweitgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone war im dritten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen, wie endgültige Daten des Statistikamtes Insee im November zeigten.