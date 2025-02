Trump ist kein Anhänger des Freihandels, hat aber immer wieder grosses Interesse am Export von Öl und Gas gezeigt. Der 78-Jährige hat Europa immer wieder mit Strafzöllen gedroht. Er stört sich am Handelsdefizit, dass die USA mit der EU haben. Die Europäer liefern wesentlich mehr Güter in die USA als sie von dort importieren. Die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen (TTIP) waren während der ersten Präsidentschaft Trumps zum Erliegen gekommen.