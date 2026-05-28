Die im April eingereichte «Finanzplatz-Initiative» ist formell zustande gekommen. Von den insgesamt 110'654 eingereichten Unterschriften seien 108'979 gültig gewesen, teilte die Bundeskanzlei am Donnerstag mit.
Die Initiative «Für einen nachhaltigen und zukunftsgerichteten Finanzplatz Schweiz» fordert, dass die Schweizer Banken und Versicherungen künftig mit ihren weltweiten Geschäften das Klima und die Umwelt nicht mehr belasten dürfen.
Zum Initiativkomitee gehören Vertreterinnen und Vertreter von SP, Mitte, FDP, Grünen, GLP und EVP. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) lehnt die Finanzplatz-Initiative ab.
Das Volksbegehren geht nun an den Bundesrat, der eine Botschaft dazu ausarbeitet und diese an das Parlament schickt. Dieses berät die Initiative und fasst einen Beschluss. Unabhängig davon kommt die Vorlage vors Volk.
(AWP)