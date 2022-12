Der 52-Jährige löst im Februar 2024 den amtierenden Rektor Bernhard Ehrenzeller ab. Manuel Ammann habe in den letzten 20 Jahren viel universitäre und privatwirtschaftliche Berufs- und Führungserfahrung gesammelt, teilte die Universität am Mittwoch mit. Als Direktor des HSG-Instituts für Banken und Finanzen bringe er ein tiefes Verständnis für die Stellung und Bedeutung der Institute an der Universität St. Gallen mit.