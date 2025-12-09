Der Beitrag zur direkten Bruttowertschöpfung des Finanzsektors belief sich auf 73,2 Milliarden, wobei dies mit knapp 246'000 Arbeitsplätzen erzielt wurde. Hier ist die Nachfrage nach Vorleistungen, die die Banken und Versicherungen bei Beratungs- und IT-Dienstleistern auslösten, nicht enthalten. Und hier sind auch die Konsumausgaben der Angestellten im Finanzbereich ausserhalb des Sektors nicht mitgerechnet.