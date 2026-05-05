Die Belastungsfaktoren der beiden Titel sind verschieden und das macht eine Erholung für beide aus unterschiedlichen Gründen schwierig. Bei Kühne+Nagel war es die Ankündigung Amazons, sein Logistiknetzwerk für externe Geschäftskunden zu öffnen, die den Kurs am Montag auf Talfahrt schickte. Mit den neuen Amazon Supply Chain Services, die See-, Luft- und Landtransport abdecken, verwandelt sich der US-Onlineriese vom ehemaligen Kunden zum direkten Konkurrenten etablierter Logistikdienstleister. Das schürt Sorgen vor einem Preiskampf und Marktanteilsverlusten. Das ist kein kurzfristiger Impuls, sondern ein struktureller Gegenwind für die gesamte Branche.