Dies hat zu einem Stimmungsumschwung an den US-Aktienmärkten geführt. So sind Umschichtungen von US-Anlegern zu beobachten, welche in den letzten drei Börsentage Gelder aus dem Nasdaq abzogen und in den risikoreicheren "Small Cap Index Russell 2000" investierten. Innert drei Börsentagen hat der Russell den Nasdaq um mehr als 12 Prozent outperformt. So stark haben sich die Small Caps vergleichsweise in den letzten zehn Jahren nicht entwickelt, wie Bloomberg am Montag nach US-Börsenschluss in einer Analyse schrieb.