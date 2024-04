Die Valoren des Schweizer Personaldienstleisters Adecco steigen am Freitag um 1,7 Prozent auf 34,86 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) um 0,64 Prozent anzieht. Seit Jahresbeginn hat der Titel 14 Prozent an Wert verloren, auf Jahresfrist resultiert ein kleines Plus von vier Prozent.