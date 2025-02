Das Hauptthema dürften vor allem die beiden Schlüsselmärkte USA und China sein. Hier gehen die Einschätzungen etwas auseinander. So warnt die UBS etwa, dass sich die Nachfrage in China zuletzt merklich abgeschwächt haben dürfte. In den USA wiederum könnten die anhaltend hohen Zinsen die Nachfrage beeinträchtigt haben. Es sei daher vor allem der Blick nach vorne für diese beiden Regionen, der bei der Zahlenvorlage dann im Zentrum stehen werde, heisst es einstimmig von Expertenseite.