«Greenwashing untergräbt das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger», sagte der Finma-Chef am Freitag am Asset Management Day in Bern. Die Finma achte deshalb darauf, ob bei als «nachhaltig» angepriesenen Fonds die versprochenen Nachhaltigkeitsmerkmale «klar und nachvollziehbar» erklärt seien. «Denn leider hält nicht jedes Nachhaltigkeitsversprechen, was es verspricht.»