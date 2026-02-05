Der Finma-Chef trat zudem ‌Vorwürfen entgegen, die Reformen seien unverhältnismässig. ‍Gemessen an anderen Ländern und Märkten sei die Schweiz nicht ​überreguliert. Dies gelte selbst dann, wenn die USA deregulieren und die Schweiz ihre Reformen wie geplant umsetzen sollte. ‌Die Behörde unterstützt die ⁠Pläne der Regierung in Bern. Diese ‌könnten dazu führen, dass die UBS bis zu 26 Milliarden Dollar an ‍zusätzlichem Kernkapital vorhalten muss. Die UBS hat die Pläne scharf kritisiert. Sie befürchtet Wettbewerbsnachteile gegenüber ​Geldhäusern in anderen Ländern.