UBS muss abwickelbar sein

Die Wirksamkeit der Finma müsse also zeitlich vorverlagert werden. Ein frühzeitiges Eingreifen würde verhindern, dass die Aufsicht und im Extremfall der Staat später viel stärker eingreifen müssten. «Das Spiel wird am Anfang gewonnen», so der Finma-Direktor. Die Banken, die Aufsichtsbehörden, der Bundesrat und das Parlament seien jetzt gefordert. Die Massnahmen aus dem Bundesratsbericht zur Bankenstabilität (TBTF) müssten wirksam und so schnell wie möglich umgesetzt werden.