Des Weiteren brauche es wirksame Stabilisierungs- und Abwicklungspläne für den Fall, dass eine Bank in Schieflage gerate. Die Finma benötige dabei auch ein «griffiges Instrumentarium», um eine mangelhafte Krisenvorbereitung wirksam adressieren zu können, betonte Walter. Zuletzt brauche es aber auch Vorkehrungen für eine bedingte Liquiditätssicherung.