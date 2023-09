VR-Mitglieder bestätigt

Gleichzeitig wurden die Mitglieder des Verwaltungsrats am Mittwoch in ihrem Amt bestätigt. Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen für die neue Amtsperiode 2024 bis 2027 habe der Bundesrat diese an seiner Sitzung am Mittwoch wiedergewählt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde René Keller, der frühere CIO der Standard Chartered Bank in Singapur.