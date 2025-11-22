Auf den zu laschen Umgang mit den Vergabekriterien hatte die Finma auch in ihrem jährlichen Risikobericht Anfang der Woche hingewiesen. Auf die Frage, wieso sich nichts ändere, verweist Walter auf den grossen Konkurrenzdruck - Wachstum in einem gesättigten Markt sei schwierig. So seien die Kosten für die Finanzierung von Häusern angestiegen. «Die Versuchung der Finanzinstitute ist gross, gewisse Ausnahmen zu machen, weil es in der Vergangenheit auch gut gegangen ist.» Wenn die Finma merke, dass eine Bank diesbezüglich zu weit gehe, greife sie ein.