Gemäss dem Urteil hat die Finma die Anforderungen an die Bank in diesem Fall zu tief angesetzt. Besonders sei der Bank keine schwere Verletzung des Aufsichtsrechts vorzuwerfen. So sei etwa nicht jede Unvollständigkeit bei der Dokumentation automatisch eine schwere Verletzung. Interne Weisungen einer Bank seien ausserdem keine gesetzlichen Vorschriften. Dass eine Bank ihre eigenen Richtlinien verletze, genüge für eine Gewinneinziehung nicht.