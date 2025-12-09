Der Verwaltungsrat der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma hat Hedwig Ulmer Busenhart zur neuen Leiterin des Geschäftsbereichs Versicherungen gewählt. Die Mathematikerin hat über 25 Jahren Erfahrung in der Versicherungsbranche.
Sie wird laut einer Mitteilung vom Dienstag den Posten per April 2026 übernehmen und folgt auf Birgit Rutishauser, welche die Behörde bereits im April 2025 verlassen hat. Seither wurde der Geschäftsbereich interimistisch von Vera Carspecken geführt.
Ihre Nachfolgerin Busenhart stösst von den Helvetia Versicherungen zur Finanzaufsicht. Dort war sie zuletzt als Leiterin Vorsorge Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung tätig.
(AWP)