Der Verwaltungsrat der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) hat Simon Brönnimann zum Leiter des Geschäftsbereichs Recovery und Resolution und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt die Funktion, die er bereits seit April interimistisch ausübt, per 1. Juni 2026 definitiv.
Brönnimann folgt auf Alain Girard, der Anfang April die Leitung des Geschäftsbereichs Banken übernommen hatte, wie die Finma mitteilte. Girard selbst ersetzte Brönnimann, welcher, nach dem Abgang von Thomas Hirschi im Sommer 2025, den Bankenbereich interimistisch leitet.
Der 44-Jährige Brönnimann ist seit 2007 für die Finma tätig. Zuletzt leitete er interimistisch Recovery und Resolution, davor war er während sieben Monaten Geschäftsbereichsleiter Banken ad interim. Von 2024 bis 2025 verantwortete er die Abteilung Aufsicht Kleinbanken und Wertpapierhäuser. Davor leitete er von 2015 bis 2023 die Aufsicht über UBS und Credit Suisse sowie die Folgearbeiten nach der Krise der Credit Suisse.
(AWP)