Der 44-Jährige Brönnimann ist seit 2007 für die Finma tätig. Zuletzt leitete er interimistisch Recovery und Resolution, davor war er während sieben Monaten Geschäftsbereichsleiter Banken ad interim. Von 2024 bis 2025 verantwortete er die Abteilung Aufsicht Kleinbanken und Wertpapierhäuser. Davor leitete er von 2015 bis 2023 die Aufsicht über UBS und Credit Suisse sowie die Folgearbeiten nach der Krise der Credit Suisse.