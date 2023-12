Neue Instrumente

Neben der Bussenkompetenz und der klareren Zuweisung der Verantwortlichkeiten bei Banken (Senior Manager Regime) erachtet die Finma auch die Möglichkeit, regelmässig Enforcementverfahren zu veröffentlichen, als zweckmässig. Diese werden derzeit oft nicht öffentlich gemacht. Zudem sei für effektive Eingriffe in Vergütungssysteme ein solideres gesetzliches Mandat an die Finma erforderlich. Die Finma regt zudem Nachbesserungen bei den Anforderungen an die Eigenmittel von systemrelevanten Banken auf Stuft der Einzelinstitute an.