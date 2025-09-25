Die UBS betonte am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass sie die Anforderungen für eine Sanierung im Krisenfall laut Finma erfülle. Die nun geforderte Weiterentwicklung des Notfallplans gehe einher mit der Erweiterung der Handlungsoptionen, die auch die PUK zur CS-Notübernahme sowie der Bundesrat gefordert hätten. «Die UBS arbeitet im kontinuierlichen Austausch mit der Finma sowie anderen Behörden in der Schweiz und im Ausland bereits daran», so die Bank.