Die Finma hat im Rahmen einer Untersuchung «gravierende Verstösse» gegen Verhaltensregeln festgestellt. Die Verstösse seien beim Erbringen von Finanzdienstleistungen nach dem dazu geltenden FIDLEG-Gesetz festgestellt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes und zum Schutz von Anlegerinnen und Anlegern seien verschiedene Massnahmen angeordnet worden.