Mit diesem Schritt will die Finma unter anderem einer verbesserten rechtlichen Stufengerechtigkeit nachkommen. Darüber hinaus wurden mit den Anpassungen klarere operative Anforderungen für Banken und Wertpapierhäuser sowie präzisere Melde- und Planungsregeln festgelegt. Und darüber hinaus werden den kleineren Instituten gewisse Erleichterungen gewährt.