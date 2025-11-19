Die Strafrechtsprofessorin Katia Villard der Universität Genf tritt ihr Amt gemäss Mitteilung vom Mittwoch per 1. Januar 2026 an. Sie folgt auf Ursula Cassani Bossy, die nach sechs Jahren per Ende 2025 aus dem Gremium der Finma zurücktritt.
Seit 2022 ist Villard an der Universität Genf Associate Professorin für Strafrecht und seit 2023 Leiterin des Zentrums für Banken- und Finanzmarktrecht. Fachlich ist sie auf Wirtschaftsstrafrecht, Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung sowie Banken- und Finanzmarktrecht spezialisiert.
Sie sei unabhängig von den Beaufsichtigten und halte keine Verwaltungsratsmandate, heisst es weiter. Gewählt wurde sie für den Rest der laufenden Amtsperiode 2024-2027.
(AWP)