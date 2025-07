Die Finma bedauere den Entscheid von Hirschi, die Behörde zu verlassen, sehr, wird Finma-Direktor Stefan Walter in der Mitteilung zitiert. Er habe in seiner Zeit als Mitglied der Finma-Geschäftsleitung «grosse Herausforderungen gemeistert und damit einen massgeblichen Beitrag zur Stabilität des Finanzplatzes geleistet», so Walter.