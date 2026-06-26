Die Schweiz müsse den Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Modellen behalten. «Erfahrungen mit Modellen wie 'Mythos' haben Schwachstellen offengelegt», sagte Amstad mit Blick ​auf die neue ​KI des US-Startups Anthropic. Die Weiterentwicklung ⁠des Sprachmodells «Claude» zeichnet sich durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren und ​Ausnutzen von Schwachstellen in Computerprogrammen ⁠aus. Anthropic verzichtet daher vorerst auf die Veröffentlichung von «Mythos». Experten befürchten eine Flut von Hackerangriffen ‌mithilfe der Software. Die Bankenbranche gilt mit ihrer zum Teil veralteten IT-Infrastruktur als besonders anfällig für Angriffe durch KI.