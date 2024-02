Stefan Walter sei ein sehr erfahrender Praktiker, der die Bankenaufsicht von der Pike auf in unterschiedlichen Zusammenhängen kennengelernt habe, sagte Amstad in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» vom Freitag. «Wir sind sehr glücklich mit dieser Wahl.» In seiner bisherigen Rolle als Generaldirektor der Europäischen Zentralbank habe er die Aufsicht über die Grossbanken in der Eurozone aufgebaut. Er könne Quervergleiche zwischen den Instituten ziehen. «Damit bringt er die idealen Erfahrungen mit.»