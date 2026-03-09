Kapitalanforderungen

Ferner ging sie auch auf die aktuell laufenden Debatten um die Kapitalausstattung von Banken und insbesondere deren Auslandstöchter ein. Ihrer Ansicht nach würde aktuell der Aspekt des «Double Leverage», also der teilweisen Fremdfinanzierung des Eigenkapitals von Auslandstöchtern, nicht ausreichend berücksichtigt. International sei dies seit zwei Jahrzehnten «als Risiko bekannt». Auch in der Schweiz wurde die Debatte um die Abschaffung schon 2012 im Parlament geführt, es jedoch weiter erlaubt. «Die Forderung, die 'Double Leverage' abzuschaffen, ist also weder neu noch typisch schweizerisch und auch nicht durch die CS-Krise begründet», so Amstad.