Konkret verlangt die Finma von den beaufsichtigten Instituten, dass Kryptowährungen nur bei angemessen beaufsichtigten Verwahrern gehalten werden. Diese müssten über ausreichende technische Infrastruktur und Fachwissen verfügen, heisst es in der Aufsichtsmitteilung. Zudem müsse sichergestellt sein, dass die Krypto-Vermögenswerte im Konkursfall des Verwahrers aussonderbar sind und nicht in die Konkursmasse fallen.