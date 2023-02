Zwar verstärkte Credit Suisse seitdem die Kontrollen und entliess mehrere Manager. Doch dies reicht der Finma nicht. Die Behörde ordnete eine Reihe weiterer Maßnahmen an, um das Risikomanagement und die Steuerung der Gruppe zu verbessern. So müsse die Bank künftig die wichtigsten rund 500 Geschäftsbeziehungen periodisch auf Gegenparteirisiken überprüfen. Das Institut müsse zudem die Verantwortlichkeiten ihrer rund 600 höchsten Mitarbeiter in einem Dokument festhalten. Ferne kündigte die Aufsicht an, einen Prüfbeauftragten einzusetzen, der die Einhaltung dieser Maßnahmen kontrollieren soll.