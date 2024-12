In einer ersten Reaktion schreiben die Analysten der Zürcher Kantonalbank, dass die Gewinnwarnung und das Ausmass des von der Finma angeordneten Gewinneinzug überraschend sei. Leonteq will nun die Zusammenarbeit mit diesen nichtregulierten Distributoren beenden, was gemäss den ZKB-Experten einen Einfluss auf die Erträge von weniger als 1 Million Franken haben sollte.